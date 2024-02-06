Анкара и Москва поговорят о расширении сфер торговли в нацвалютах

Стороны могут обсудить перспективы расширения сфер торговли в нацвалютах. Это может случиться во время планируемого визита Президента России Владимира Путина, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
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