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Царьград

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NBC: Глория Стайнем скончалась в возрасте 92 лет в Нью-Йорке

NBC: Глория Стайнем скончалась в возрасте 92 лет в Нью-Йорке

Американская активистка и журналистка Глория Стайнем умерла в возрасте 92 лет в Нью-Йорке. Известная своей борьбой за права женщин и равенство, она оставила значительное наследие.

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