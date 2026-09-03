NBC: Глория Стайнем скончалась в возрасте 92 лет в Нью-Йорке

Американская активистка и журналистка Глория Стайнем умерла в возрасте 92 лет в Нью-Йорке. Известная своей борьбой за права женщин и равенство, она оставила значительное наследие.
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