Метеоролог Тишковец рассказал о «достойном подарке» от погоды к 8 марта

В Международный женский день столбики термометров могут побить рекордные плюсовые значения.Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что к 8 марта в Центральной России установится настоящее апрельское тепло.
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