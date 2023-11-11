Рецепт этих пирожков люблю за быстроту и универсальность. Плюс, тесто бездрожжевое — не надо возиться

Вчера нажарила партию вкуснейших и мягких пирожков с картошкой, улетели за 5 минут и на ура. Доедая очередной пирожок сразу вспомнилась бабушка, деревня, пирожки, нет, горы пирожков и стакан холодного молока.
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