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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Рецепт этих пирожков люблю за быстроту и универсальность. Плюс, тесто бездрожжевое — не надо возиться

Вчера нажарила партию вкуснейших и мягких пирожков с картошкой, улетели за 5 минут и на ура. Доедая очередной пирожок сразу вспомнилась бабушка, деревня, пирожки, нет, горы пирожков и стакан холодного молока.

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