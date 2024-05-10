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Военные новости ★ спецоперация

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Власти ФРГ предоставили украинской компании «Укрэнерго» грант на 45 миллионов евро

Власти ФРГ предоставили украинской компании «Укрэнерго» грант на 45 миллионов евро

Немецкое правительство предоставило украинской энергетической компании "Укрэнерго" грант в размере 45 миллионов евро.

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