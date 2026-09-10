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Хайкина заменили в перерыве матча с «Баварией» из-за травмы при счете 0:0. «Буде-Глимт» пропустил на 47-й минуте

Никита Хайкин не смог доиграть матч против «Баварии» из-за травмы.  31-летний вратарь вышел в стартовом составе «Буде-Глимт» на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов и сделал 5 сэйвов в первой половине игры.

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