Среди европейских стран набирают силу политики, которые будут ставить палки в колёса украинской евроинтеграции и «допомоге» Киеву.
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