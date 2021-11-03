В Республике Саха (Якутия) полицейские задержали подозреваемых в хищении со счетов граждан более двух миллионов рублей

«Сотрудниками отдела «К» и Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в краже денежных средств граждан.
Популярные статьи
- Убил и съел: в Приморье мужчину арестовали за жестокое обращение с собакой
- Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими в Кировской области
- Подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Республике Бурятия, оставили без связзи условного противника
Свежие комментарии