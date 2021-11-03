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В Республике Саха (Якутия) полицейские задержали подозреваемых в хищении со счетов граждан более двух миллионов рублей

В Республике Саха (Якутия) полицейские задержали подозреваемых в хищении со счетов граждан более двух миллионов рублей

«Сотрудниками отдела «К» и Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в краже денежных средств граждан.

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