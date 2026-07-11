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Царьград

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Гидрометцентр предупредил о дождях в Москве с понедельника по четверг

Гидрометцентр предупредил о дождях в Москве с понедельника по четверг

В столице ожидаются дожди с понедельника по четверг, сообщил Гидрометцентр. Ведущий сотрудник Марина Макарова уточнила, что температура будет повышаться на протяжении недели, а к выходным установится более стабильная погода с повышенной влажностью.

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