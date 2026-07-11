Гидрометцентр предупредил о дождях в Москве с понедельника по четверг

В столице ожидаются дожди с понедельника по четверг, сообщил Гидрометцентр. Ведущий сотрудник Марина Макарова уточнила, что температура будет повышаться на протяжении недели, а к выходным установится более стабильная погода с повышенной влажностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии