Трейлер нового триллера с Меган Фокс собрал около 100 тыс. просмотров в YouTube

Шоу-бизнес Российская премьера фильма «В западне» запланирована на 1 июля. Звезда фильмов “Трансформеры” и “Тело Дженнифер” Меган Фокс снялась в главной роли в триллере “В западне”.
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