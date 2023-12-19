США убивают Арктический совет для развязывания себе рук в регионе

Дмитрий РОДИОНОВ Прекращение полноценного сотрудничества между Россией и другими членами Арктического совета затрудняет работу организации, посетовал в интервью «Коммерсанту» новый председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета норвежец Мортен Хеглунд.
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