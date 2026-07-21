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Водное поло. Финал Кубка мира. Россия сыграет с Нидерландами, Испания против Венгрии, другие матчи

22 июля пройдут матчи 1/4 финала Кубка мира по водному поло среди женщин. Сборная России сыграет с командой Нидерландов.

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