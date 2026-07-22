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«Киевский режим потряхивает изнутри»

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского не повлияет на ход боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что российские войска продолжают наступление по всей ширине фронта.

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