«Киевский режим потряхивает изнутри»

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского не повлияет на ход боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что российские войска продолжают наступление по всей ширине фронта.
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