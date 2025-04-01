Трамп: Теперь Зеленский хочет заключить сделку в обмен на членство в НАТО, но с этого ведь и началась война

Президент США Дональд Трамп без посредников-трактовальщиков в лице отдельно взятых американских репортёров и президентов северных стран прокомментировал ход переговорного процесса с Киевом и Москвой и возможный выход на всеобъемлющее прекращение огня.
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