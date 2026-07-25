ФНС разъяснила правила выбора банка при переходе на автоУСН

Применение Автоматизированной упрощённой системы налогообложения (автоУСН) требует, чтобы все расчётные счета для бизнеса были открыты исключительно в банках из специального реестра ФНС России, уточнили в Межрайонной ИФНС по Свердловской области.
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