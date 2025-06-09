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УК пожаловались Смольному на штрафы за граффити

УК пожаловались Смольному на штрафы за граффити

Петербургские УК заплатили с начала года более 3,4 млн штрафа за «наскальные рисунки» в городе, однако президент городской ассоциации собственников жилья и объединений считает, что работники стали жертвами автоматического комплекса нейросетевой видеоаналитики «Городовой» и предлагает улучшить систему.

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