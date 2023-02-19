ВСУ за час выпустили по Донецку 11 снарядов

За прошедший час ВСУ обстреляли два района Донецка 11 снарядами, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК в воскресенье, 19 февраля.
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