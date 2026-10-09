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Царьград

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"В качестве предупредительного сигнала": На Западе предложили парализовать город в России

"В качестве предупредительного сигнала": На Западе предложили парализовать город в России

На Западе предложили в качестве сигнала парализовать город в России, пишет NYT. Для этого хотят использовать кибератаки.

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