Юрий БЕЛОУС: «Зенит» - клуб европейского уровня, но «Урал» ему очки просто так не отдаст

Федун - это вторая лига класса «Б», при нем «Спартак» выиграл только слезы на глазах болельщиков Собеседник «Спорт уик-энда» - известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус.