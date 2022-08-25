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Юрий БЕЛОУС: «Зенит» - клуб европейского уровня, но «Урал» ему очки просто так не отдаст

Юрий БЕЛОУС: «Зенит» - клуб европейского уровня, но «Урал» ему очки просто так не отдаст

Федун - это вторая лига класса «Б», при нем «Спартак» выиграл только слезы на глазах болельщиков Собеседник «Спорт уик-энда» - известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус.

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