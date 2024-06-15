Париж, Монмартр и Эйфелева Башня – Чтоб не сказать грубее, день вчерашний. Пиаф, Дассен, как инки и ацтеки, Жак Брель, Монтан – остались в прошлом веке.
Макрысы...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Париж, Монмартр и Эйфелева Башня – Чтоб не сказать грубее, день вчерашний. Пиаф, Дассен, как инки и ацтеки, Жак Брель, Монтан – остались в прошлом веке.
Свежие комментарии