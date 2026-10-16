ВСУ минувшей ночью попытались атаковать тепловую инфраструктуру Владимира с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев.
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