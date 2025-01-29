Россия будет комплексно развивать внутренние водные пути

МОСКВА, 29 января, ФедералПресс. Министр транспорта России Роман Старовойт провел совещание, посвященное комплексному развитию внутренних водных путей, в том числе отраслевых транспортно-логистических комплексов, передает «ФедералПресс».
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