Александра Дынькова назначили первым заместителем руководителя СУ СКР по Нижегородской области. Соответствующий приказ подписал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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