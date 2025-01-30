На «второй Ялте» будет решаться не только украинский вопрос, но и китайский. Мирная конференция России, США и Китая, о которой пишут американские СМИ, будет заниматься более широким кругом проблем, чем урегулирование украинского конфликта.
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