Срочно! Рой дронов на Тульскую область: сгорел склад ВБ, поражены многоквартирные дома

Более сотни дронов за ночь: в Тульской области загорелся сортировочный центр Wildberries, есть пострадавший Тульская область в ночь на 5 августа подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время.
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