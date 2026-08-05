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ВК Пресс

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Срочно! Рой дронов на Тульскую область: сгорел склад ВБ, поражены многоквартирные дома

Срочно! Рой дронов на Тульскую область: сгорел склад ВБ, поражены многоквартирные дома

Более сотни дронов за ночь: в Тульской области загорелся сортировочный центр Wildberries, есть пострадавший Тульская область в ночь на 5 августа подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время.

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