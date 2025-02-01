SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

125 подписчиков

Легендарный футболист СССР публично унизил великого бразильца. «Клоуна из него сделал»

Легендарный футболист СССР публично унизил великого бразильца. «Клоуна из него сделал»

И это в Бразилии!Карьера футболиста Владимира Онищенко получилась короткой, но очень насыщенной. Форвард успел выиграть четыре чемпионата СССР с ворошиловградской «Зарей» и киевским «Динамо», а также был не последним человеком в национальной сборной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх