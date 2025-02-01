Легендарный футболист СССР публично унизил великого бразильца. «Клоуна из него сделал»

И это в Бразилии!Карьера футболиста Владимира Онищенко получилась короткой, но очень насыщенной. Форвард успел выиграть четыре чемпионата СССР с ворошиловградской «Зарей» и киевским «Динамо», а также был не последним человеком в национальной сборной.