Апрельская шутка природы 🙃 П. С: „У природы нет плохой погоды. Каждая погода - Благодать"! 😁 Всем отличной весны! ❤️🤝 🎙️ Земский Вестник ⚡ Голос За Канал Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.