В ночь с 27 на 28 июня в работах по уборке города были задействованы 16 единиц спецтехники

В ночь с 27 на 28 июня в работах по уборке города были задействованы 16 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» мойку и механизированную уборку проезжей части продолжили шесть поливомоечных машин, две пылеуборочные машины, прицепной пылеуборочный агрегат «Чистодор» и два трактора.