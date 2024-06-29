Инсайдер: В сериале “Пингвин” появится Роберт Паттинсон — Бэтмен из фильма М...

Инсайдер: В сериале “Пингвин” появится Роберт Паттинсон — Бэтмен из фильма Мэтта РивзаУчитывая, что события сериала “Пингвин” разворачиваются в одной вселенной с фильмом с Робертом Паттинсоном и прямо продолжают его события, было интересно, появится ли в сериале сам Бэтмен.