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Татар-информ

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«Мама дарит добро и любовь»: Эльмира Зарипова поздравила многодетную семью с Днем матери

«Мама дарит добро и любовь»: Эльмира Зарипова поздравила многодетную семью с Днем матери

Гузель и Марат Фазылзяновы из казанского поселка Вознесенское воспитывают пятерых детей. Ребята из этой семьи – неоднократные призеры школьных олимпиад по математике, физике, информатике и биологии, увлекаются вокалом и хореографией.

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