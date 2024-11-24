«Мама дарит добро и любовь»: Эльмира Зарипова поздравила многодетную семью с Днем матери

Гузель и Марат Фазылзяновы из казанского поселка Вознесенское воспитывают пятерых детей. Ребята из этой семьи – неоднократные призеры школьных олимпиад по математике, физике, информатике и биологии, увлекаются вокалом и хореографией.
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