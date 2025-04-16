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Загадочные аппараты: исчезновения на дне Мексиканского залива

Загадочные аппараты: исчезновения на дне Мексиканского залива

Конспирологи выдвигают гипотезу о существовании в заливе секретной базы пришельцев.По информации ИА "Кулик", в Мексиканском заливе регулярно наблюдаются загадочные события, привлекающие внимание специалистов океанографии и военных.

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