Загадочные аппараты: исчезновения на дне Мексиканского залива

Конспирологи выдвигают гипотезу о существовании в заливе секретной базы пришельцев.По информации ИА "Кулик", в Мексиканском заливе регулярно наблюдаются загадочные события, привлекающие внимание специалистов океанографии и военных.
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