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Калужские новости

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Жителей калужской деревни оправляют в Курск для решения бытовых вопросов

Жителей калужской деревни оправляют в Курск для решения бытовых вопросов

Житель деревни Маринки Калужской области пожаловался на то, что для решения жилищно-коммунальных проблем их отправляют в Курск, к начальнику УК, которого нетЖитель деревни Маринки Калужской области пожаловался на то, что для решения жилищно-коммунальных проблем их отправляют в Курск, к начальнику УК, которого нет.

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