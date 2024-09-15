Жителей калужской деревни оправляют в Курск для решения бытовых вопросов

Житель деревни Маринки Калужской области пожаловался на то, что для решения жилищно-коммунальных проблем их отправляют в Курск, к начальнику УК, которого нетЖитель деревни Маринки Калужской области пожаловался на то, что для решения жилищно-коммунальных проблем их отправляют в Курск, к начальнику УК, которого нет.
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