Жителей калужской деревни оправляют в Курск для решения бытовых вопросов

Житель деревни Маринки Калужской области пожаловался на то, что для решения жилищно-коммунальных проблем их отправляют в Курск, к начальнику УК, которого нетЖитель деревни Маринки Калужской области пожаловался на то, что для решения жилищно-коммунальных проблем их отправляют в Курск, к начальнику УК, которого нет.