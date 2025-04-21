Российские продукты завоевывают китайский рынок: от «Аленки» до морепродуктов

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля, ФедералПресс. Продукция российского пищевого сектора становится все более популярной в Китае – шоколад, мороженое, колбасы, а также непродовольственные товары вроде косметики все чаще появляются на полках китайских магазинов и в постах пользователей соцсетей Поднебесной.
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