Терапевт рассказала об опасности хурмы для некоторых людей

Хурма противопоказана пациентам с нарушениями уровня глюкозы крови. Кроме того, такой продукт с высоким содержанием танинов нельзя есть людям с заболеваниями слизистых, рассказала «Известиям» 30 ноября профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.
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