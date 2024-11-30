Терапевт рассказала об опасности хурмы для некоторых людей

Хурма противопоказана пациентам с нарушениями уровня глюкозы крови. Кроме того, такой продукт с высоким содержанием танинов нельзя есть людям с заболеваниями слизистых, рассказала «Известиям» 30 ноября профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.