Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир 123
    в Москве мусульман больше,чем православныхМосква заняла пер...
  • Михаил Бутов
    Мошенники были всегда.Россияне всё чаще...
  • Михаил Бутов
    Лично меня никто не опрашивал, а я совсем не стремлюсь к советским названиям. Меня и современные устраивают, по крайн...83% россиян "спят...

Amazon заплатил почти 3 млрд фунтов стерлингов налогов в Великобритании за 21 год

Amazon заплатил почти 3 млрд фунтов стерлингов налогов в Великобритании за 21 год

Amazon заплатил почти 3 миллиарда фунтов стерлингов налогов в Великобритании в прошлом году. Пытаясь отразить критику, интернет-гигант не платит своей справедливой доли и опубликовал в блоге обширную публикацию с изложением деталей своих финансов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх