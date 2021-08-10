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Избитый мальчик и нападение на девушку: в Киргизии всё чаще лезет наружу русофобия

Избитый мальчик и нападение на девушку: в Киргизии всё чаще лезет наружу русофобия

Не успело российское гражданское общество возмутиться случаю в Киргизии, когда в спортивной секции киргизы толпой избивали русского мальчика, как произошёл новый инцидент на национальной почве.

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Александр Черемухин
Гнать всех из России поганой метлой,сделать визовый режим и чемодан,вокзал, Бишкек. Пусть их киргизское правительство окультуривает,это вам не баранов пасти. Прости меня Господи,но такое отношение к русским порождает только ненависть,чего не понимают наши правители. Посмотрел видео нападения на девушку,это же не человек это животное,шакал какой то.
Лев Сивохин
Согласен с Осташко, что ничего хорошего в будущем в Киргизии наших соотечественников не ждет. Пора уезжать в Россию. А Руководству страны надо с бывшими союзными республиками поступать жестко за нежелание защищать интересы русскоязычного населения этих стран и не сюсюкать с ними и выдавать им подачки.Пусть кормятся сами.
Анна Зареченская
Киргизов уже больше в России, чем в самой Киргизии. Расплодились по всей России. Выдворять их уже пора, ну очень много их.
sergej kostin
+++++100
Геннадий Рязанов
Нечего россиянам ездить в киргизию и нам закрыть границы для киргизов , насильно мил не будешь , если мы для них враги - это их решение, вот когда будут вести себя по человечески ,тогда и будем с ними общаться, а пока от дерьма подальше -меньше вони!
Борис
Здесь в России соплеменники этого ишака смотрят украдко, предполагая, что могут чуть что получить дубиной. Хотя в России к ним относятся весьма беспристрастно. Пора начинать в России напоминать им как можно чаще, что для нас они лишь вонючие, занюханные, средневековые, обрезанные животные, которым пора отправляться, без промедления, в свой заповедник.
sergej kostin
+++++++100
Альбина Колесникова
Исключительно что киргизы как тараканы расселились в России,их потомки и даже дети ведут нагло вызывающе с русскими, за чем это надо нашему правительству? за чем киргизы работают не только не легально на рынках? живя в нашей стране не уважают наши законы. Не платят налогов игнорируя и оскорбляя русских.
карла карлова
Всю Среднюю Азию домой,гражданство не давать и ввести строгий визовый режим.Пора очищать Россию.
sergej kostin
Супер!!!!
Елена Мамонова
Сколько можно с ними церемониться,деньги у нас зарабатывают и при этом позволяют себе оскорблять русских
Валерий Штутин
Простите меня, того человека (не потому, что он киргиз) иначе, чем подонком, не назовешь. Не знаю, не хочу думать плохо обо всех киргизах, казахах, таджиках, туркменах и прочих, но подонок, он и в Африке подонок, каким бы он ни был, черным, белым, узкоглазым, широкоглазым и т.д. Если бы такое произошло в России (неважно, оба были бы русские или кто-то один, а может, и никто из них), это расценили бы как злостное, хотя, может, и мелкое, хулиганство. Не знаю, как повели бы в этом случае органы правопорядка (может они и не стали бы тоже резко реагировать), но люди бы это осудили. А в национальных республиках добавляется еще соответствующий оттенок. Впрочем, и у нас бывает, что какой-нибудь .... ведет себя вызывающе, при этом уверен в своей безнаказанности, т.к. папа (мама, дядя и т.д.) его высокопоставленный чиновник, всегда "отмажет". Ну, в крайнем случае, накажут другого, если совсем замять не удастся.
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Руслан! Та Вы шо! Русских домой - это куда? В Россию? К российским чиновникам? Все же понимают, что пока они получат гражданство РФ, и жизнь пройдет. Если еще денег на взятки хватит. А подобные случаи - это результат беззубой внешней политики РФ, а точнее, ее практически полное отсутствие по отношению к бывшим республикам СССР, если дело касается защиты прав соотечественников. И не занавесы железные надо ставить, а усиливать экономическое и социально-политическое влияние в этих республиках, учитывая интересы русскоязычного населения.
Владимир Барышев
Россия должна, русских защищать везде, где бы они не проживали иначе эти случаи будут повторяться. Иначе все диаспоры в России должны быть запрещены ,а все пришельцы мигранты из России депортированы в свои республики!
sergej kostin
Все правильно.+++++
Владимир Стеклов
100% согласный и это нужно делать без отлогательно
v2794 Валерий
Не кажется-ли, что этих "друзей", которых в России уже выше крыши, пора начать "воспитывать" ?!
sergej kostin
+++100
ВЛАДИМИР ЛАПИН
в 1957 году родители получили квартиру в 2 эт. 8 кв. доме, жили все вместе и дружно узбек, еврей, татарин, башкир и русские. Ходили друг к другу в гости, пили, ели, пели песни, помогали друг другу в случае каких нибудь неприятностей и ни разу я не слышал каких нибудь оскорблений по поводу национальности, даже в состоянии подпития мужчин!!
Walery
Вы проживали в ... ССР, не забывайте - диктатура рабочих и крестьян! Что было им делить? Все жили дружно и хорошо. Сегодня дерьмокрадия. Уто урвал или попал в власть - в шоколаде. Остальные наемные Рабы. Более того в страну хлынули вечноголодные кочевники, смысл существования которых - только выжить. В противостоянии с ними цивилизации гибнут...
Николай Кузнецов
О! Точно, золотые слова!
Лада Мира
чем мельче клоп тем больше вонюч
Лада Мира
Были и будут ,патриотизм у нас на бизнесе,деньги и ни чего более
Матвеев Николай
Это наша страна уже проходила, когда в окраинах уничижали и уничтожали русских. И ничего.. Опять идут по проторенной дороге, а гаранты молчат, в рот набрали
Skitalez Zhevaj
Российское руководство страны молчит по поводу притеснения русских и русского языка в бывших республиках СССР, с Украины, Киргизии и других республиках, особенно в Прибалтике. Надо всех мигрантов пребывающих в Россию на заработки, высылать из страны, коль такое отношение к русским и русскому языку, чтобы знали, что с русскими надо только дружить , а не конфликтовать.
Walery
Самого этого киргиза (Аманбаев кажется) и его родственников до 7-го колена лишить пожизненно права въезда в Россию. Всех гастарбайтеров обложить налогом (13%) на выводимые из РФ средства. Для гарантии права русских и др. национальностей в республиках и защиты от незаконных действий образовать на поле ЕАС гражданский суд, в который сможет обращаться любой, права которого нарушены. Наличие таких возможностей быстро прекратит всякие проявления расцветающего национализма. Ну в самом деле - в Конституции РФ имеется Статья 69 о защите соотечественников, однако механизма ее применений нет... Логика в чем?

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