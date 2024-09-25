Блинкен подверг критике предложения по мирному урегулированию на Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине, раскритиковал представленные другими странами предложения по мирному урегулированию украинского конфликта, в которых содержится призыв ко всем его сторонам к деэскалации.