В Петербурге задержали экс-председателя комитета по труду Дмитрия Чернейко. О его увольнении с поста в Смольном стало известно накануне.
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В Петербурге задержали экс-председателя комитета по труду Дмитрия Чернейко. О его увольнении с поста в Смольном стало известно накануне.