«Мать всех плотин»: На Тибетском плато появится ГЭС в 10 раз мощнее Саяно-Шушенской

Уникальный объект планируется построить в рекордные сроки Дмитрий Капустин На фото: плотина гидроэлектростанции Зангму в уезде Гяча, префектура Шаннан, Тибетский автономный район на юго-западе Китая (Фото: Xinhua / Global Look Press) Китайское правительство накануне Нового года дало зеленый свет строительству долгожданной «Матери всех плотин».