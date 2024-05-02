Депутат призвала создать в России трудовые лагеря для тунеядцев

Екатерина Собканюк считает, что не любящих работать можно было бы отправить на стройку Томский депутат и гендиректор строительной компании Екатерина Собканюк призвала создать в России трудовые лагеря для тунеядцев, сообщает "Лента Дня".
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