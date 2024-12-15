В Сирии решили отменить обязательный призыв в армию

Глава вооруженной оппозиции Сирии и лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани выразил желание отменить обязательный призыв в армию страны.
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