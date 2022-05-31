Военный специалист Института Содружества независимых государств Владимир Евсеев заявил, что агония преступного режима украинских властей является основной причиной тому, что обстрелы мирных населенных пунктов из артиллерийских орудий усилились.
Военный специалист Института Содружества независимых государств Владимир Евсеев заявил, что агония преступного режима украинских властей является основной причиной тому, что обстрелы мирных населенных пунктов из артиллерийских орудий усилились.
Свежие комментарии