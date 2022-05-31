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«Суть преступного режима»: Евсеев назвал причины обстрелов мирных жителей украинской властью

«Суть преступного режима»: Евсеев назвал причины обстрелов мирных жителей украинской властью

Военный специалист Института Содружества независимых государств Владимир Евсеев заявил, что агония преступного режима украинских властей является основной причиной тому, что обстрелы мирных населенных пунктов из артиллерийских орудий усилились.

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