Приспособленцы. Как чиновники и депутаты отправляются на СВО ради карьеры – и другие проблемы армии

Замалчивать проблемы на фронте, которые подрывают веру в справедливость или напрямую влияют на боеспособность, означает содействие врагу, ведь именно ему выгодно, чтобы наша армия становилась слабой, плохо управляемой или раздираемой противоречиями.
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