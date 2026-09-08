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Царьград

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BBC News: Марьям Мошири объявила о диагностировании полицитемии

BBC News: Марьям Мошири объявила о диагностировании полицитемии

Марьям Мошири, 51-летняя ведущая BBC News, борется с неизлечимой полицитемией. Болезнь выявили два года назад.

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