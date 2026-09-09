У сериала «Южный парк» сменится название

О том, что создатели сериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун намерены сменить его название на "Южная Америка", сообщил журнал Variety.
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