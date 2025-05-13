Каннский кинофестиваль стартует 13 мая с 22 фильмами в основном конкурсе

78-й Каннский кинофестиваль стартует 13 мая на Лазурном берегу Франции. В этом году в основном конкурсе представлены 22 фильма, включая работы известных режиссеров: Уэса Андерсона с драмой "Финикийская схема", Ари Астера с "Эддингтоном" и Йоакима Триера с "Сентиментальной ценностью".
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