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Каннский кинофестиваль стартует 13 мая с 22 фильмами в основном конкурсе

Каннский кинофестиваль стартует 13 мая с 22 фильмами в основном конкурсе

78-й Каннский кинофестиваль стартует 13 мая на Лазурном берегу Франции. В этом году в основном конкурсе представлены 22 фильма, включая работы известных режиссеров: Уэса Андерсона с драмой "Финикийская схема", Ари Астера с "Эддингтоном" и Йоакима Триера с "Сентиментальной ценностью".

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