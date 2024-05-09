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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду после 3:2 с «Аль-Охдудом»: «Никогда не сдавайся. Вперед!»

Команда Роналду вела 2:0 к 60-й минуте, но затем дважды пропустила. На 91-й минуте «Аль-Наср» забил победный гол.

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