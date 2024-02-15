Украинский БЛПА поджёг нефтебазу в Курской области

После атаки украинского беспилотника на территории России загорелась нефтебаза.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что минувшей ночью на территории нефтебазы Курского района области произошло возгорание, вызванное попаданием на объект украинского БЛПА со взрывчаткой.