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«Манчестер Сити» одержал победу над «МЮ» в меньшинстве благодаря голу Холанда

«Манчестер Сити» одержал победу над «МЮ» в меньшинстве благодаря голу Холанда

В рамках очередного тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встретился с «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась победой «горожан» со счётом 1:0, несмотря на то, что команда провела значительную часть матча в меньшинстве.

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