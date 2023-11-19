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"Вечерняя Москва": стоимость выступления Леонтьева снизилась на 3 млн рублей

"Вечерняя Москва": стоимость выступления Леонтьева снизилась на 3 млн рублей

Певец Валерий Леонтьев снизил стоимость свое выступления на новогодних корпоративах на 3 млн рублей. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

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Виктор Александров
«Цена — сумма денег, которую хочет получить продавец в обмен на определенную вещь. Стоимость — это величина затрат на покупку или изготовление товара, а также сопутствующих расходов без учета выручки, полученной от его продажи». Источник: https://kipmu.ru/chem-otlichaetsya-cena-ot-stoimosti/ Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Чем отличается цена от стоимости? - Научно-популярный журнал: «Как и Почему»
Научно-популярный журнал: «Как и Почему» - Стремитесь расширить свой кругозор, быть в курсе последних новостей из мира науки и получить новые знания? Все это можно сделать на страницах научно-популярного журнала «Как и Почему». Наши статьи – доказательство того, что научная информация не обязательно должна быть сложной и непонятной. Стараемся разложить все по полочкам и представить различные темы так, чтобы нашим читателям было интересно. А главное – после прочтения не осталось дополнительных вопросов. Рады активным обсуждениям в комментариях!
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